Козлов: Работа над законом о ликвидации вреда экологии продолжается

Минприроды вместе с Союзом промышленников и предпринимателей, экспертами и крупнейшими компаниями: "ЕвроХимом", "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Металлоинвестом", "Русалом", "Сибуром" - продолжает совершенствовать уже внесенный в марте в правительство законопроект об ответственности собственников предприятий за ликвидацию причиненного вреда экологии. Об этом заявил журналистам глава ведомства Александр Козлов после завершения обращения президента к Федеральному собранию.

"Подход в законе простой: задумал построить завод - сразу подумай о том, как будешь выводить его из эксплуатации и как устранять нанесенный вред, - объяснил глава Минприроды. - Примеров брошенных вредных производств много. Недавно я был в Хабаровском крае в городе Амурске. Собственник непонятно где, на месте производства руины, ртуть брошена. И никакой ответственности. Нужен закон, который определит, что собственник отвечает за весь жизненный цикл предприятия, вплоть до "зачистки" ландшафта после ликвидации".

Тогда ликвидация накопленного экологического вреда будет происходить не за счет бюджета, а из заработанной на этой земле прибыли, заключил министр. При этом важно предусмотреть заблаговременное финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий, добавил он.