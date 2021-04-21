Лауреатом премии "BraVo" в номинации "Мировая звезда" стал Пласидо Доминго

19 апреля в Императорском фойе Большого театра легендарному тенору Пласидо Доминго была вручена статуэтка Премии "BraVo" в виде золотого скрипичного ключа - оперный певец стал лауреатом Третьей Церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в области классического искусства в номинации "Мировая звезда".

Первая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" состоялась в 2018 году. За время существования Церемонии лауреатами Премии стали Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский (посмертно), Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Теодор Курентзис, Анджела Георгиу и другие.

Одной из самых почетных является номинация "Мировая звезда", которая вручается легендарным исполнителям за их достижения в течение всего творческого пути. Премия "BraVo"-2021 в этой номинации была присуждена величайшему тенору, и после 80-летнего юбилея продолжающему свою творческую карьеру, в том числе и в Большом театре, испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго.

Церемония состоялась 2 апреля 2021 года при поддержке радио Monte Carlo и "Русской Медиагруппы" на легендарной Исторической сцене Большого театра, но из-за плотного рабочего графика маэстро не смог присутствовать на Церемонии и направил ее гостям видеообращение.

"Я очень горжусь тем, что получаю эту награду, - отметил Пласидо Доминго. - Мне жаль, что я не смог побывать на самой Церемонии Премии "BraVo". Я слышал, что на ней была фантастическая музыкальная программа, выступали мои коллеги. Но я очень счастлив сейчас и сохраню эту награду в своём сердце. Спасибо большое всем!"