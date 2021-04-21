"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

Московский "Локомотив" стал вторым участником финала Кубка России, победив на своем поле ЦСКА со счетом 3:0.

К столичному дерби "железнодорожники" подходят в идеальной форме: команда выиграла в девяти встречах подряд во всех соревнованиях и поднялась на второе место в Премьер-лиге. В то же время армейцев продолжает лихорадить. После поражения от "Сочи" (1:2) на выходных "красно-синие" практически распрощались с чемпионскими амбициями, да и место в тройке призеров теперь под угрозой. Выходит, Кубок - единственный шанс для ЦСКА завоевать в этом сезоне трофей.

Первый тайм матча в Черкизово остался за хозяевами, хоть армейцы и создали больше моментов. Форвард гостей Саломон Рондон и вовсе забил, но благодаря видеоассистентам, усмотревшим у венесуэльца игру рукой, Сергей Карасев отменил взятие ворот. Ну, а единственный мяч с передачи Дмитрия Рыбчинского на 16-й минуте забил Франсуа Камано.

В самом начале второй половины "железнодорожники" удвоили преимущество: после удара Федора Смолова мяч задел Ивана Облякова и оказался в воротах. Рулевой армейцев Ивица Олич попытался при помощи замен что-либо изменить, но все тщетно. Уже в компенсированное время Гжегож Крыховяк установил окончательный счет - 3:0. Команда Марко Николича одержала десятую победу подряд.

В финале Кубка "Локомотив" встретится 12 мая в Нижнем Новгороде с "Крыльями Советов". Самарская команда в полуфинале переиграла в серии пенальти грозненский "Ахмат" (0:0 в основное время, 4:1 по пенальти).