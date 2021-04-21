Минпросвещения: На строительство новых школ предусмотрено 750 млрд рублей

Финансирование программы по строительству новых школ составляет около 750 млрд рублей, сообщает Минпросвещения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию сообщил, что до конца 2024 года в стране будет построено не менее 1300 новых школ, где смогут учиться более миллиона школьников.

- Суммарное финансирование масштабной программы по строительству новых школ, которая реализуется в 2019-2024 годах - около 750 млрд рублей, - сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Эти средства включают как средства федерального бюджета (порядка 454 млрд рублей), так и внебюджетные средства, привлекаемые с участием ВЭБ.РФ и крупнейших российских банков, в рамках реализации новой субсидии, рассчитанной на концессионную модель создания новых школ (около 295-296 млрд рублей). Федеральный центр помогает регионам создавать максимально современные учебные места, оснащенные всем необходимым для качественного образовательного процесса. Вести строительство в регионах на местах с детальным контролем сроков и с опорой на реальные потребности каждого региона. Строительство каждого здания школьной инфраструктуры ведется с контролем видеофиксации в режиме онлайн. Это диверсифицированная программа, реализуемая в в рамках нацпроекта "Образование" и включающая в себя несколько межбюджетных субсидий, которая оказывает существенное влияние на обеспечение доступности общего образования на всей территории страны.