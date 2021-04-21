Президент: До конца 2024 года будет построено 1300 новых школ

В ходе оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что до конца 2024 года по стране будет построено не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться более миллиона детей. Также будет закуплено не менее 16 тысяч новых школьных автобусов.

- До конца 2024 года построим еще не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона ребят. За 4 года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов, - сообщил глава государства.

По его словам, школьные автобусы должны быть современными и безопасными.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию