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21.04.2021 13:15
Рубрика: Власть

Президент: До конца 2024 года будет построено 1300 новых школ

Текст: Ксения Колесникова

В ходе оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что до конца 2024 года по стране будет построено не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться более миллиона детей. Также будет закуплено не менее 16 тысяч новых школьных автобусов.

Фото: Россия 24
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- До конца 2024 года построим еще не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона ребят. За 4 года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов, - сообщил глава государства.

По его словам, школьные автобусы должны быть современными и безопасными.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию

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Власть Работа власти Общество Образование Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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