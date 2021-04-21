Научно-энергетический модуль будет переработан для новой орбитальной станции

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции. Он, как отметил Рогозин, находится в высокой степени проработки. По его словам, научно-энергетический модуль, который создавался для Международной космической станции, будет переработан для российской станции.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на Рогозина, основная полезная нагрузка на ней будет находиться на внешнем борту - то есть снаружи.

Накануне Рогозин говорил о том, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе. "Корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - отметил он.