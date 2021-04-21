Назван лучший автомобиль мира 2021 года

Лучшим автомобилем мира в 2021 году признан электрический хэтчбек Volkswagen ID.4. За него отдали большинство голосов члены жюри World Car Awards. На решающей стадии конкурса новинке VW пришлось соперничать с Toyota Yaris и еще одной "электричкой" Honda E. "Немец" набрал 798 очков, его конкуренты - 732 и 742 соответственно.

Honda E, впрочем, без приза не осталась, завоевав титул "Лучший городской автомобиль 2021". "Самым производительным" авто стал Porsche 911 Turbo, "Самым роскошным" - Mercedes-Benz S-Class. А за лучший дизайн отметили новый Land Rover Defender.

"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль (в истории конкурса) завоевал эту престижную награду! ID.4 - это поистине глобальная электрическая модель!" - написали организаторы конкурса в Twitter.

"Мода на электрификацию оставляет в главной номинации все меньше шансов традиционным, часто замечательным, автомобилям. Немного жаль. В остальных номинациях все более-менее ожидаемо", - прокомментировал в своей соцсети представитель РФ в жюри Дмитрий Баринов.

Напомним, Volkswagen ID.4 предлагается с один электромотором и задним приводом, а также с двумя электромоторами и полным приводом. Первый вариант оснащается агрегатами мощностью 148, 175 и 204 л.с. соответственно, мощность второго достигает 306 л.с. Запас хода - от 360 до 500 км в зависимости от комплектации.