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21.04.2021 13:17
Рубрика: Спорт

Отстраненный от работы футбольный арбитр Вилков пожаловался на травлю

Текст: Максим Домчев
Отстраненный от работы из-за утраты доверия руководства судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Вилков призвал прекратить травлю арбитров.
Фото: Вячеслав Евдокимов/РИА Новости Фото: Вячеслав Евдокимов/РИА Новости
Фото: Вячеслав Евдокимов/РИА Новости

"Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, - это невыносимо. Это просто травля!" - сказал Вилков "Чемпионату".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Арбитр добавил, что его и его коллег постоянно оскорбляют в соцсетях, даже помойкам стали присваивать имена в честь судей.

Что касается оценки работы на матче "Локомотив"- "Ростов", то Вилков заявил, что с его стороны не было предвзятости к одному из клубов.

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