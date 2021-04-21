Отстраненный от работы футбольный арбитр Вилков пожаловался на травлю

"Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, - это невыносимо. Это просто травля!" - сказал Вилков "Чемпионату".

Арбитр добавил, что его и его коллег постоянно оскорбляют в соцсетях, даже помойкам стали присваивать имена в честь судей.

Что касается оценки работы на матче "Локомотив"- "Ростов", то Вилков заявил, что с его стороны не было предвзятости к одному из клубов.