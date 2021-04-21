Песков объяснил, о каких "красных линиях" говорил президент в Послании

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио "Комсомольская правда" уточнил, о каких "красных линиях" в Послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин.

"Они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны", - заявил представитель Кремля.

В своей речи Владимир Путин пообещал, что организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.