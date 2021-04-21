Песков: С Россией бесперспективно говорить в стилистике требований

Стилистика требований по отношению к России недопустима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя требования официальной Праги принять обратно высланных из России чешских дипломатов. При этом он сослался на Послание президента РФ Федеральному Собранию.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - передает ТАСС комментарий Пескова на требования главы МИД Чехии Якуба Кулганека.

Напомним, что днем 21 апреля глава чешского МИД выразил послу РФ в Чехии Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве.