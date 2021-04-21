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21.04.2021 18:33
Рубрика: В мире

Новый глава МИД Чехии прокомментировал отношения Праги и Москвы

Текст: Диана Ковалева

Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в ходе своей первой пресс-конференции на этой должности заявил, что чешско-российские отношения вступили в "крайне сложный этап". Трансляцию с мероприятия вели местные телеканалы.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап... В ближайшие дни мы должны предпринять (шаги в отношении Москвы - прим. "РГ") вместе с нашими союзниками. Но и в этих условиях нам нужно действовать взвешенно," - сказал Кулганек.

Напомним, что чешские власти обвиняют Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году. В Москве же подобные заявления назвали голословными и возмутительными. На фоне сложившейся ситуации Чехия выслала 18 российских дипломатов из Праги, Россия ответила высылкой 20 чешских сотрудников дипмиссии из Москвы. Позднее 21 апреля ожидается встреча Кулганека с послом РФ в Чехии Александром Змеевским.

В мире Европа Чехия Россия и Евросоюз

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