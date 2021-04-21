Новый глава МИД Чехии прокомментировал отношения Праги и Москвы

Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в ходе своей первой пресс-конференции на этой должности заявил, что чешско-российские отношения вступили в "крайне сложный этап". Трансляцию с мероприятия вели местные телеканалы.

"Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап... В ближайшие дни мы должны предпринять (шаги в отношении Москвы - прим. "РГ") вместе с нашими союзниками. Но и в этих условиях нам нужно действовать взвешенно," - сказал Кулганек.

Напомним, что чешские власти обвиняют Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году. В Москве же подобные заявления назвали голословными и возмутительными. На фоне сложившейся ситуации Чехия выслала 18 российских дипломатов из Праги, Россия ответила высылкой 20 чешских сотрудников дипмиссии из Москвы. Позднее 21 апреля ожидается встреча Кулганека с послом РФ в Чехии Александром Змеевским.