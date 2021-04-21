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Появились первые кадры со съемок продолжения "Соника"

Новости
    21.04.2021, 17:11
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети опубликованы кадры с недавно стартовавших съёмок продолжения "Соника в кино".

На фото можно увидеть модели не только титульного ежа, но и появившегося в сцене после титров первого фильма лиса Тейлза, а также анонсированного ехидну Наклза.

Премьера "Соника 2 в кино" назначена на 8 апреля 2022 года.

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