Появились первые кадры со съемок продолжения "Соника"

В Сети опубликованы кадры с недавно стартовавших съёмок продолжения "Соника в кино".
IM FREAKING OUT KNUCKLES LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/TGkmSUqqUt— Reg Sauce (@daregularsauce) April 20, 2021
На фото можно увидеть модели не только титульного ежа, но и появившегося в сцене после титров первого фильма лиса Тейлза, а также анонсированного ехидну Наклза.
Spinball Attack! Cool!!!#sonic #SonicMovie #SonicMovie2 https://t.co/MBglXZrJIm— Kitsuoi🚗🚘🚖🚙 (@Kitsuoi1) April 21, 2021
Премьера "Соника 2 в кино" назначена на 8 апреля 2022 года.