Появились первые кадры со съемок продолжения "Соника"

В Сети опубликованы кадры с недавно стартовавших съёмок продолжения "Соника в кино".

IM FREAKING OUT KNUCKLES LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/TGkmSUqqUt — Reg Sauce (@daregularsauce) April 20, 2021

На фото можно увидеть модели не только титульного ежа, но и появившегося в сцене после титров первого фильма лиса Тейлза, а также анонсированного ехидну Наклза.

Премьера "Соника 2 в кино" назначена на 8 апреля 2022 года.