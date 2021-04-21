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Рубрика: В мире

Полицейский в Колумбусе застрелил просившую о помощи 15-летнюю девочку

Текст: Максим Макарычев
Полиция Колумбуса (штат Огайо) застрелила 15-летнюю чернокожую девочку Макию Брайант, которая сама вызвала патрульных, умоляя о помощи. Еще один скандальный эпизод с участием полицейских произошел в те минуты, когда судья оглашал вердикт присяжных по делу бывшего офицера полиции Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Джорджа Флойда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает The Daily Beast со ссылкой на Хейзел Брайант, тетю погибшей, Макия жила в приемной семье на востоке Колумбуса. Несколько взрослых девушек пришли домой к подростку и затеяли ссору. Девочка успела вызвать полицию, а также позвать на помощь отца и бабушку. По словам Брайант, ее племянница схватила нож, чтобы защитить себя от девушек, которые пытались избить ее. Полицейские прибыли, когда Макия перед домом отбивалась от нападавших. Увидев полицейских, она уронила нож. Но стражи порядка без предупреждения выстрелила в нее четыре раза.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Подросток была доставлена в ближайшую больницу на горе Кармел-Ист, где скончалась от ран, сообщает местная станция NBC 4. "Она была отличницей, отзывчивой и доброй девочкой, и не заслуживала смерти, как собака на улице", - сказала Хейзел Брайант.

Газета Columbus Dispatch сообщила, что полицейские были отправлены на место происшествия после того, как звонивший в службу 911 сообщил о том, что девочка пытается нанести удар ножом. Брайант оспорила информацию, циркулирующую в местных СМИ, о том, что Макия была опасна. Тетя погибшей утверждает, что полиция Колумбуса опубликовала ложную информацию для объяснения стрельбы. "Я потрясена, - сказала Хейзел. - Это ужасно".

В интервью The Daily Beast прабабушка Макии Брайант Ила сравнила ее смерть со смертью Бреонны Тейлор, которая была застрелена во время рейда в ее квартире в марте 2020 года. "Мне кажется, что полиция хотела убить ее. Я просто пытаюсь понять, почему", - сказала Ила Брайант.

Пользовательница Тэй Джонс написала в Facebook, что была свидетельницей стрельбы, и разместила видео с места происшествия. Она сказала, что у 15-летней девушки был нож, "потому что кто-то пытался напасть на нее". По словам Джонс, белый полицейский выстрелил в девочку без предупреждения.

Около 100 человек собрались в центре Колумбуса поздно вечером во вторник, чтобы выразить протест против очередного убийства чернокожих полицейскими. Они скандировали: "Назови ее имя! Макия Брайант!" и "Black Lives Matter!".

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