Приговор по делу Шовина будет вынесен через два месяца

Присяжные совещались девять часов

До вынесения приговора жюри, состоящее из шести белых, четырех темнокожих и двух представителей других рас, совещалось девять часов в условиях полной изоляции: пять часов в понедельник, четыре часа во вторник, сообщает ABCNews. Шовину грозит максимальный срок в 40 лет за непредумышленное убийство второй степени, 25 лет за убийство третьей степени и 10 лет за непредумышленное убийство второй степени. Залог Шовена был немедленно отменен, и его приговор будет вынесен через два месяца.

Генеральный прокурор Миннесоты Кейт Эллисон, ведущий обвинитель по делу об убийстве Флойда, высказался о своей победе вскоре после того, как присяжные вынесли свой обвинительный приговор. "Однако я бы не назвал сегодняшний приговор справедливым, потому что справедливость подразумевает истинное восстановление, - заявил Эллисон репортерам. - Но именно подотчетность - первый шаг к справедливости". Личности присяжных держались в секрете и не будут разглашены до тех пор, пока судья не решит, что это безопасно.

Семья Флойда смеялась и аплодировала

Приговор вызвал ликование в Миннеаполисе. Люди моментально заполонили центральные улицы города, сообщает Associated Press. Они размахивали флагами движения Black Lives Matter.

Члены семьи Флойда, собравшиеся в конференц-зале Миннеаполиса, аплодировали и даже смеялись. "Америка, давайте сделаем паузу на мгновение, чтобы провозгласить этот исторический момент не только ради наследия Джорджа Флойда, но и ради наследия Америки, - сказал адвокат семьи Бен Крамп на пресс-конференции, в которой участвовала маленькая дочь Флойда. - Это победа тех, кто защищает человечность над бесчеловечностью. Тех, кто отстаивает справедливость над несправедливостью".

На перекрестке, где был убит Флойд, толпа скандировала: "Один упал, трое осталось!" - с намеком на трех других уволенных полицейских Миннеаполиса, которые обвиняются в пособничестве убийству Флойда. Приговор им будет вынесен позднее. Напомним, ранее семье Флойда было выплачено 27 миллионов долларов от городских властей в качестве "компенсации за убийство".

Ключевым стало видео свидетеля

Центральным элементом дела стало видео, снятое очевидцем 25 мая прошлого года, во время задержания Флойда. На кадрах задыхающийся афроамериканец говорит, что не может дышать. Очевидцы кричали на Шовина, чтобы тот остановился, когда офицер удерживал коленом поваленного на землю Флойда. Это продолжалось почти 10 минут, а потом Флойд замолчал и обмяк. Прокуроры продемонстрировали отснятый материал во время вступительных заявлений, и сказали присяжным: "Поверьте своим глазам". Видео показывали снова и снова, кадр за кадром, что не могло не произвести впечатление на присяжных.

Выяснилось, что его сняла 18-летняя Дарнелла Фрейзер, старшеклассница, которая шла в продуктовый магазин со своим 9-летним двоюродным братом. Они стали свидетелями того, как полицейские схватили Флойда. В сообщении в социальной сети вскоре после оглашения приговора она написала "Джордж Флойд, мы сделали это! Справедливость восторжествовала".

Фрейзер сказала, что немедленно начала записывать инцидент на свой мобильный телефон. "Ему было больно, - заявила девушка, выступая в суде. - Казалось, он знал ... он знал, что для него все кончено. Он был в ужасе. Он страдал. Это был крик о помощи".

Полицию ждут крайне трудные времена

Как отмечают эксперты, полицейское сообщество в США оказалось в шоке от приговора. Флойда задержали за то, что он пытался расплатиться фальшивой 20-ти долларовой купюрой в соседнем магазине, кроме того, в его машине были найдены запрещенные препараты.

Адвокат Шовена вызвал на слушания полицейского эксперта по применению силы и судебного патологоанатома, чтобы доказать, что Шовин "разумно действовал" против оказывающего сопротивление подозреваемого и что Флойд умер из-за основного заболевания сердца и его незаконного употребления наркотиков. У Флойда были высокое кровяное давление, увеличенное сердце и суженные артерии, а в его организме были обнаружены фентанил и метамфетамин. Шовин сказал прохожему: "Мы должны контролировать его, потому что он крупный парень ... и похоже, что он, вероятно, что-то замышляет".

Как правило, полицейские в США обычно не привлекаются к ответственности за убийство на работе. Осуждения их в таком случае чрезвычайно редки, отмечает Associated Press. По данным Фила Стинсона, криминолога государственного университета Боулинг-Грин, из тысяч убийств, совершенных полицией в США с 2005 года, менее 140 офицерам были предъявлены обвинения в убийстве или непредумышленном убийстве. До вторника только семеро были признаны виновными в убийстве и получили реальные сроки. По закону у полиции есть определенная свобода действий в применении силы, и ее судят на основании того, были ли их действия "разумными" в данных обстоятельствах.

Судебный комитет сената уже объявил о слушаниях по реформе полиции. Дик Дурбин, председатель судебного комитета, заявил, что планирует провести слушания в следующем месяце, сославшись на дело Флойда. "Вердикт присяжных вселяет в меня надежду, что мы сможем стремиться к системе правосудия в нашей стране, которая применяется в равной степени ко всем, - сказал он в заявлении. - Как у председателя судебного комитета сената, у меня есть полномочия и средства, чтобы помочь нашей стране приблизиться к этой цели".

Между тем

Дерек Шовин, вероятно, будет стремиться отменить свои обвинительные приговоры в убийстве и непредумышленном убийстве, утверждая, что присяжные были предвзяты из-за освещения в СМИ и урегулирования гражданского дела, возбужденного семьей Джорджа Флойда, хотя его шансы на успех невелики, сообщили Reuters эксперты по правовым вопросам.

Кстати

Вечером во вторник Байден и вице-президент Камала Харрис официально отреагировали на приговор по делу Дерека Шовина в обращении из Белого дома. Байден назвал обвинительный приговор "гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке" и похвалил свидетелей, давших показания, в том числе полицейских. "Никто не должен быть выше закона. И сегодняшний приговор - это послание", - сказал Байден.

Харрис сказала, что она и Байден будут призывать сенат принять "Закон Джорджа Флойда о справедливости в отношении полиции". "Черные мужчины - это отцы, братья, сыновья, дяди, деды, друзья и соседи, - сказала она. - Их жизнь должна цениться в нашей системе образования, в нашей системе здравоохранения, в нашей жилищной системе, в нашей экономической системе, в нашей системе уголовного правосудия, в нашей стране - точка".