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Рубрика: Происшествия

Пандус преткновения

После публикации "РГ" на воронежских чиновников завели уголовное дело
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после публикации "РГ" "Приковали к дому".
О проблеме, с которой столкнулся Юрий Таткин, "РГ" рассказала 14 апреля 2021 года.

Напомним, речь в ней шла о проблеме воронежского инвалида первой группы Юрия Таткина, из-за равнодушия и медлительности чиновников уже семь лет запертого в своей квартире. Выйти на улицу ему мешают шесть ступенек в подъезде, непреодолимых для коляски.

- По результатам комиссионного обследования дома было принято решение о необходимости его реконструкции с учетом потребностей инвалида. Однако до настоящего времени ввиду бездействия должностных лиц необходимые работы не произведены, чем существенно нарушены права и законные интересы гражданина, - рассказала корреспонденту "РГ" представитель управления СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Комиссия обследовала дом Юрия Митрофановича еще в августе 2018-го. На заседании комиссии приняли решение о необходимости приспособления общедомового имущества для инвалида, потом в правительство области было направлено ходатайство о включении дома Таткина в региональную программу "Доступная среда". И так далее... Однако за прошедшие с тех пор без малого три года не было сделано ничего.

Впрочем, и на этот раз кто-то из местных чиновников решил с инвалидом Юрием Таткиным, что называется, сыграть втемную. После публикации в газете на подъездах дома появились извещения о созыве собрания жильцов - на нем будет решаться вопрос о приеме электрического подъемника для коляски Юрия Митрофановича в состав общедомового имущества. И если соседи Таткина проголосуют против, то можно с чистой совестью умыть руки: мол, так народ решил.

- Мне не нужен электроподъемник. Я прошу простой пандус и знаю, как его сделать. Почему все делается вроде как для меня, но меня никто не слушает? - недоумевает Юрий Митрофанович.

Следователи усмотрели в действиях местных чиновников халатность

Хотя после внимания прессы и следователей в управлениях и департаментах началось движение. Все ж таки описанная ситуация укладывается в рамки уголовной статьи 293 УК РФ (халатность): неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. Оставлять должность с такой формулировкой и тем более отвечать за нее не хочется никому. В областном департаменте ЖКХ, а затем и в администрации города "РГ" ответили, что установить подъемник для Юрия Таткина планируется до конца года.

Что ж, теперь "РГ" будет ждать результат их обещаний.

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