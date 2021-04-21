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21.04.2021 11:54
Рубрика: В мире

Потомкам Франко вернут мебель из особняка Пасо-де-Мейрас

Текст: Юрий Когалов
Потомки диктатора Франсиско Франко смогут получить обратно мебель из особняка Пасо-де-Мейрас, который у них в прошлом году отобрало испанское государство. Такое решение вынес суд в рамках споров о праве собственности на это поместье.

Более того, согласно вердикту, власти страны обязаны компенсировать ущерб, который был причинен семье каудильо в связи с невозможностью в течение четырех месяцев получить доступ к собственному имуществу, находящемуся внутри особняка. В декабре 2020 года они смогли забрать только личные вещи. Главное управление государственных активов предлагало потомкам диктатора забрать из Пасо-де-Мейрас бытовую технику и другие вещи, не внесенные в списки предметов, имеющих культурное значение. По мнению внуков генералиссимуса, таковым является все имущество, находящееся в особняке. В ответ суд запретил вывозить что-либо из поместья до проведения инвентаризации. А семья Франко подала апелляцию. И вот теперь спор разрешился.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Как обратили внимание в провинциальном суде Ла-Коруньи, передача права собственности на Пасо-да-Мейрас "не распространяется на столы, стулья, посуду, ковры или картины". В первоначальном иске испанских властей о них никакой речи не шло. Впрочем, у государства остается еще возможность побороться за мебель и произведения искусства, подаренные Франко, которые оно считает частью национального наследия. Однако это будет уже новое разбирательство, отмечает El Mundo.

Напомним, в сентябре 2020 года суд обязал потомков испанского диктатора Франсиско Франко вернуть государству поместье Пасо-де-Мейрас. По мнению судьи Марты Каналес, они владели имением незаконно. В связи с тем, что 80 лет назад не были соблюдены все юридические требования, судья признала передачу дворца Пасо-де-Мейрас в дар каудильо недействительной. Дело в том, что в документах 1938 года говорится, что недвижимость передается главе государства, а не лично Франко. А это значит, что она не могла быть унаследована его потомками. Документы о покупке здания также были отвергнуты судом из-за прописанной в них низкой стоимости поместья. На этом основании семье генералиссимуса отказали и в выплате компенсации за понесенные расходы по уходу за недвижимостью.

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