Потомкам Франко вернут мебель из особняка Пасо-де-Мейрас

Более того, согласно вердикту, власти страны обязаны компенсировать ущерб, который был причинен семье каудильо в связи с невозможностью в течение четырех месяцев получить доступ к собственному имуществу, находящемуся внутри особняка. В декабре 2020 года они смогли забрать только личные вещи. Главное управление государственных активов предлагало потомкам диктатора забрать из Пасо-де-Мейрас бытовую технику и другие вещи, не внесенные в списки предметов, имеющих культурное значение. По мнению внуков генералиссимуса, таковым является все имущество, находящееся в особняке. В ответ суд запретил вывозить что-либо из поместья до проведения инвентаризации. А семья Франко подала апелляцию. И вот теперь спор разрешился.

Как обратили внимание в провинциальном суде Ла-Коруньи, передача права собственности на Пасо-да-Мейрас "не распространяется на столы, стулья, посуду, ковры или картины". В первоначальном иске испанских властей о них никакой речи не шло. Впрочем, у государства остается еще возможность побороться за мебель и произведения искусства, подаренные Франко, которые оно считает частью национального наследия. Однако это будет уже новое разбирательство, отмечает El Mundo.

Напомним, в сентябре 2020 года суд обязал потомков испанского диктатора Франсиско Франко вернуть государству поместье Пасо-де-Мейрас. По мнению судьи Марты Каналес, они владели имением незаконно. В связи с тем, что 80 лет назад не были соблюдены все юридические требования, судья признала передачу дворца Пасо-де-Мейрас в дар каудильо недействительной. Дело в том, что в документах 1938 года говорится, что недвижимость передается главе государства, а не лично Франко. А это значит, что она не могла быть унаследована его потомками. Документы о покупке здания также были отвергнуты судом из-за прописанной в них низкой стоимости поместья. На этом основании семье генералиссимуса отказали и в выплате компенсации за понесенные расходы по уходу за недвижимостью.