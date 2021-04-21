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21.04.2021 11:13
Рубрика: Спорт

Президент УЕФА прокомментировал выход английских клубов из Суперлиги

Текст: Максим Домчев
Глава УЕФА Александер Чеферин поприветствовал решение английских клубов отказаться от выступления в Суперлиге.
Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости
Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости

Вечером 20 апреля стало известно, что создатели европейской Суперлиги объявили о приостановке проекта, о создании которого было объявлено 19 апреля. Это произошло после того, как о выходе объявили все шесть представителей английской премьер-лиги.

Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
"Челси" стал последним отказавшимся от Суперлиги клубом Англии

"Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" признали свое решение об участии в Суперлиге неправильным шагом. Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал это решение.

"Они вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно то, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперед", - приводит слова Чеферина BBC.

Ранее президент УЕФА заявлял, что все участники Суперлиги будут исключены из соревнований, а игрокам будет запрещено выступать за национальные сборные на чемпионатах мира и Европы.

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