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21.04.2021 04:46
Рубрика: Спорт

Суперлига официально заявила о приостановке проекта

Текст: Максим Домчев

Руководители европейской футбольной Суперлиги опубликовали заявление, в котором говорится о приостановке проекта. Спустя всего два дня после создания европейская Суперлига объявила о приостановке проекта.

Фото: Reuters
Почему заявление о создании Суперлиги застало футбольный мир врасплох

Текст пресс-релиза организованного 12-ю клубами турнира опубликовал в Twitter журналист AP Роб Харрис. Создатели Суперлиги заявили, что статус европейского футбола должен измениться и предлагаемый турнир должен был прийти на смену нынешней системе, которая, по мнению создателей проекта, не работает.

"Несмотря на выход из проекта английских клубов, вынужденных принять решения из-за оказываемого на них давления, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и правилам, что было доказано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая текущие обстоятельства, мы должны пересмотреть шаги по изменению формата проекта, постоянно помня о наших целях - предложить болельщикам наилучшие впечатления, одновременно увеличивая солидарные выплаты для всего футбольного сообщества", - говорится в заявлении.

По мнению создателей Суперлиги, новый турнир направлен на развитие спорта и был призван помочь клубам преодолеть финансовые трудности, а также позволил бы направить солидарные выплаты всем сторонам.

Ранее о выходе из Суперлиги, которая была создана 19 апреля, заявили шесть клубов из Англии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые столкнулись с неприятием со стороны болельщиков и даже собственных игроков. Угрозы санкций поступили со стороны ФИФА и УЕФА, которые пообещали исключить клубы из всех турниров, а игрокам запретить выступать за сборные на чемпионатах мира и Европы.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

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