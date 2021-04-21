Церемония состоится в центральном выставочном зале "Манеж" в очном формате. В пресс-центре будут работать около 400 журналистов. Несмотря на пандемию, они смогут пообщаться с участниками: условием допуска на мероприятие и для представителей прессы, и для парламентариев стали три теста на коронавирус. Это не отменяет необходимости соблюдать эпидемиологические предосторожности, например социальную дистанцию.

Подготовка Послания началась в марте. Об этом объявил сам президент. Недавно он также провел большое совещание с руководством правительства по итогам реализации Посланий 2020 и 2019 годов. "Такой обстоятельный анализ уже проведенной работы - чрезвычайно важный этап в подготовке Послания этого года", - пояснил Путин. Потому что без серьезного анализа того, что и как было сделано по решению задач, которые стоят перед страной, нельзя эффективно планировать то, что нужно сделать в ближайшее время и в перспективе, считает он.

В минувшие выходные Путин плотно приступил к серии совещаний по подготовке Послания: разговаривал и с премьер-министром, и с вице-премьерами, и с министром финансов - не один раз. "В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития", - объявил Путин на совещании в понедельник. "Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться", - поставил задачу президент.

На встречах, которые Путин проводил этой весной, он сказал, что использует в Послании предложения по улучшению работы социальной сферы, а также высказанные предпринимателями идеи. Еще одну тему обозначил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин". Это выход из ковидного кризиса. Нужно не просто компенсировать "проседание", а переходить к развитию. "Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в Послании. Какие-то системные меры поддержки", - сообщил он. "Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", - заметил Песков, назвав Послание "постковидным". До этого пресс-секретарь президента также говорил, что не может не найти отражение в Послании и тема парламентских выборов в сентябре этого года.

Нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей

Президент дорабатывает Послание до последних минут. Так что чиновников, участвовавших в его подготовке, нередко ждут сюрпризы. "Как правило, в день, предшествующий оглашению Послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы", - рассказал Песков. "Если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу, самостоятельно", - заметил он. Иногда не хватает даже времени распечатать текст с поправками, и Путин пользуется рукописным вариантом. "Послание готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле", - сообщил Песков. В его подготовке активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе правительственные чиновники.

Обычно Послания занимают по времени около часа. В прошлом году, 15 января, Путин выступал 1 час 12 минут. Рекордный хронометраж был в 2018 году - 1 час 55 минут. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал.