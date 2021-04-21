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21.04.2021 05:47
Рубрика: Общество

Профессор объяснил, без чего нельзя сжечь жир на животе

Текст: Оксана Грибанова

В накоплении и сжигании жира важную роль играет гормон инсулин, который способствует попаданию триглицеридов (разновидность жиров) в жировые клетки. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков.

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Материал об этом опубликован на YouTube доктора. Как объяснил диетолог, инсулин активизирует два важных фермента. Один "рубит триглицериды на отдельные свободные жирные кислоты". Второй же проталкивает последние в жировые клетки. Уже в клетке происходит воссоединение свободных жирных кислот в триглицериды. Так происходит накопление жира.

Поэтому, уточнил врач, если вы хотите похудеть, "необходимо контролировать инсулин, снижать его".

"Мы можем таскаться на аэробику, прыгать, худеть, голодать... Но если инсулин высокий, а у многих инсулин высокий, то свободные жирные кислоты никак из жировой клетки не выйдут", - объяснил Алексей Ковальков.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что женщинам после 40 лет особенно важно для похудения практиковать физические нагрузки. Плюс для большего эффекта необходимо снизить в рационе количество жиров, трансжиров и сахара.

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