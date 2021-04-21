Путин: Надо предусмотреть механизм поддержки ИЖС

Правительству необходимо предусмотреть механизм поддержки индивидуального жилищного строительства. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей", - подчеркнул Путин. Амбициозная цель по вводу 120 млн кв. м жилья в год никуда не исчезла, сказал он. "Причем надо обязательно предусмотреть механизм поддержки индивидуального жилищного строительства", - отметил он.

В прошлом году строительная отрасль сработала без сбоев и обеспечила ввод свыше 80 млн кв. м жилья. "Хороший результат", - подчеркнул президент.

Строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне, считает Путин. Он попросил правительство подготовить четкий пошаговый план повсеместного использования цифрового проектирования, производства и внедрения самых передовых энергоэффективных материалов.

Для поддержки крупного массового строительства жилья ДОМ.РФ будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. За счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке - порядка 3-4% годовых. "Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, Кузбассе", - отметил Путин.

Кроме того, необходимо решить вопрос с подключением к газу жилых домов. "Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют", - сказал президент. Он попросил правительство разработать четкий план газификации таких регионов. "Поддерживаю инициативу "Единой России" - за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - сказал он. Нужно отработать все детали с компаниями, которые работают в этой сфере, чтобы они понимали, что должны сделать, в какие сроки и за какие деньги, отметил президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.