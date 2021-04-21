Президент объявил о новых выплатах семьям с детьми

Президент Владимир Путин предложить поддержать неполные семьи. Одиноким родителям, получателям алиментов будет назначена выплата в размере 5650 рублей на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Об этом он объявил в своем Послании к Федеральному Собранию.

Президент также предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц, а семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в 10000 рублей на каждого ребенка.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2020 году.