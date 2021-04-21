Путин: РФ предлагает обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением

Как лидер в создании боевых систем нового поколения, развитии современных ядерных сил Россия предлагает международным партнерам обсудить обеспечение коллективной безопасности. Об этом в своем Послании к Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин.

- Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, - считает глава государства. По его словам, оно могло бы охватывать все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи.

"РГ" провела онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию