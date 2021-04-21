Путин: В 2022 году должны быть внедрены принципы социального казначейства

В следующем году в стране должны быть внедрены принципы социального казначейства, заявил президент Владимир Путин. "Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другая социальная поддержка будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна": без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации", - сказал он в Послании Федеральному Собранию.

Глава государства обратил внимание, что уже в прошлом году правительство успешно справилось с тем, чтобы граждане могли получать часть господдержки "без справок, бумажек, иной волокиты". Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти, подчеркнул Путин и обратился к губернаторам: "Ваша прямая обязанность - выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека". Такой подход необходим повсеместно и по всем социальным отраслям.

"Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме "24 часа в сутки/7 дней в неделю", - указал президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию