Путин: В 2022 году должны быть внедрены принципы социального казначейства

Глава государства обратил внимание, что уже в прошлом году правительство успешно справилось с тем, чтобы граждане могли получать часть господдержки "без справок, бумажек, иной волокиты". Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти, подчеркнул Путин и обратился к губернаторам: "Ваша прямая обязанность - выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека". Такой подход необходим повсеместно и по всем социальным отраслям.
"Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме "24 часа в сутки/7 дней в неделю", - указал президент.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию