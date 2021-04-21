Путин: В борьбе с пандемией мы смогли сработать на опережение

Новости

Путин: Продолжительность жизни россиян к 2030 году составит 78 лет 12:39
Путин предложил продлить программу туристического кешбэка 12:39
На Урале завели дело о разглашении коммерческой тайны торговой сети 12:22
Путин призвал россиян привиться: Другого пути нет 12:19
АвтоВАЗ: дефицита Lada Granta из-за остановки сборки не предвидится 12:03
Опрос: Россияне решили провести отпуск дома или на даче 11:58
В Британии попробуют реабилитировать вакцину AstraZeneca 11:47
Суд проверит законность приговора Шамсутдинову 11:34
Где и когда на Урале можно увидеть метеоритный поток Лириды 11:30
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве мужчины в паркинге 11:22
Джабаров: Чехия хочет получить выгоду от дипломатического скандала 11:21
Владелец "Ливерпуля" извинился перед болельщиками за вступление в Суперлигу 11:16
В Приамурье из-за сильного ветра огонь перекинулся на шесть домов 11:09
Мэр Ниццы сообщил, когда в ЕС могут одобрить вакцину "Спутник V" 11:07
Умер автор хита Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart Джим Стайнман 11:06
Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации 10:45
Умер продюсер "Бешеных псов" Тарантино Монте Хеллман 10:44
Крымские хирурги изобрели уникальную операцию на предстательной железе 10:42
Счетная палата США заявила о снижении боеготовности ВС страны 10:39
Володин предложил бизнесу подключиться к кампании по вакцинации 10:38
Эмилия Кларк и Оливия Колман сыграют в новом сериале Marvel 10:36
Умерла актриса из сериала "Ставка больше, чем жизнь" Веслава Мазуркевич 10:23
Вахтовики спасли истощенного белого медвежонка в Красноярском крае 10:11
МИД РФ осудил насилие в Мьянме и призвал стороны к диалогу 10:09
Мужчина заработал полмиллиона евро, установив мировой рекорд по прогулам 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 12:31
Рубрика: Власть

Путин: В борьбе с пандемией мы смогли сработать на опережение

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин начал свое Послание Федеральному собранию с темы коронавируса. Он отметил, что несмотря на тревогу, которую испытывали и власти, и граждане в начале пандемии, у него была твердая уверенность, что общими усилиями россияне смогут преодолеть эти вызовы.

Глава государства напомнил, какая атмосфера царила в стране год назад - число заболевших постоянно росло, не хватало медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, местами возникал дефицит самых необходимых продуктов в магазинах.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил расширить диспансеризацию для всех возрастов

"Но наряду с большой тревогой у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания", - сказал он.

"Граждане, общество, государство действовали ответственно, солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты", - добавил Владимир Путин.

Он напомнил, что в пять раз - до 280 тысяч - было увеличено число больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Российский лидер поблагодарил за самоотверженную работу врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников "скорой помощи", которые присутствовали в зале. "Спасибо вам и вашим коллегам из всех регионов России", - сказал он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию

Власть Работа власти Госуправление Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

Главное сегодня

Минэнерго оценило идею введения шкалы энерготарифов для населения
В Совфеде оценили призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе
Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Джабаров: Чехия хочет получить выгоду от дипломатического скандала
Рогозин: 80% приборов российского сегмента МКС израсходовали ресурс
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена