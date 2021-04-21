Путин: В борьбе с пандемией мы смогли сработать на опережение

Глава государства напомнил, какая атмосфера царила в стране год назад - число заболевших постоянно росло, не хватало медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, местами возникал дефицит самых необходимых продуктов в магазинах.

"Но наряду с большой тревогой у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания", - сказал он.

"Граждане, общество, государство действовали ответственно, солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты", - добавил Владимир Путин.

Он напомнил, что в пять раз - до 280 тысяч - было увеличено число больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Российский лидер поблагодарил за самоотверженную работу врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников "скорой помощи", которые присутствовали в зале. "Спасибо вам и вашим коллегам из всех регионов России", - сказал он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию