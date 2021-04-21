Под Воронежем киллера будут судить за убийство по ошибке

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по делу о заказном убийстве в коттеджном поселке под Воронежем.

Напомним, 25 февраля 2020 года неизвестный расстрелял из пистолета Nissan X-Trail, выезжавший из двора одного из особняков. За рулем иномарки находился 23-летний парень, он скончался на месте.

В ходе следствия было установлено, что 61-летний москвич получил заказ на убийство отца погибшего - бизнесмена, который постоянно пользовался Nissan. Оказавшийся за рулем молодой человек был застрелен по ошибке. Киллера вскоре нашли, он признался и заключил сделку со следствием.

- По результатам расследования задержаны заказчик преступления и пособники, - рассказали в прокуратуре региона.

Москвичу предъявлено обвинение в убийстве, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов. Благодаря добросовестному выполнению досудебного соглашения дело обвиняемого будет рассматриваться в особом порядке.