Суд арестовал мужчину, расстрелявшего двух человек под Тверью

Суд в Тверской области заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Напомним, трагедия в доме по улице Красноармейской города Кашина разыгралась 19 апреля. По версии следствия, 66-летний мужчина из незарегистрированного пистолета застрелил здесь бывшую сожительницу 1980 года рождения и ее знакомого 1981 года рождения, причинив им множественные огнестрельные ранения головы, груди и спины.

Сотрудники полиции задержали стрелка через несколько часов на автодороге у деревни Козьмодемьяновское Кашинского городского округа. В его машине был найден незарегистрированный пистолет, а по месту жительства изъяты карабин, два боевых пистолета, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, упаковка дымного пороха, глушитель, охотничье ружье и три ножа, а также патроны разного калибра.

- Подозреваемый в ходе допроса свою причастность к совершению преступления признал в полном объеме, дал подробные показания об обстоятельствах убийства. При выезде на место совершения преступления он полностью подтвердил ранее данные показания, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

Суд по ходатайству следствия избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.