Суд арестовал мужчину, расстрелявшего двух человек под Тверью

Новости

Стали известны обстоятельства смерти актера Алексея Артамонова 17:20
Рядом с местом исчезновения подлодки ВМС Индонезии найдено пятно нефти 17:14
Пассажирская навигация откроется в Москве 24 апреля 17:08
Под Петербургом грузовик без тормозов протаранил 4 машины и автобус 17:07
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет 17:04
В Чехии назначен новый глава МИД страны 16:54
Выборгская таможня не пропустила в Финляндию засушенных жуков 16:43
Опасные производства попросят предъявить современные технологии 16:41
В Кургане осудили лидера банды, убивавшей предпринимателей 16:40
Чекунков рассказал о мерах по демографическому развитию Дальнего Востока 16:36
Миротворцы РФ используют беспилотники для контроля обстановки в Карабахе 16:34
Песков рассказал о банковских вкладах Путина 16:28
МИД: Десять сотрудников дипмиссии США должны покинуть РФ до 21 мая 16:24
Песков: Путин в ночь перед Посланием спал меньше обычного 16:24
Власти Крыма оценили продление программы туристического кешбэка 16:13
Счетная палата примет участие в реализации мер по борьбе с бедностью 16:12
Песков объяснил, о каких "красных линиях" говорил президент в Послании 16:11
Песков: Судьба жителей Донбасса небезразлична России 16:09
ЦИК: Более 146 тысяч человек записались на пробное онлайн-голосование 16:06
Глава Минприроды: Деньги на экологию надо брать из компенсаций ущерба 16:03
В Москве начнется "погодная лихорадка" 16:02
Песков: Путин после второй прививки от коронавируса чувствует себя хорошо 16:00
Песков: Путину доложили о выступлении Зеленского 15:53
В Карелии после массового отравлении школьников возбудили дело 15:51
Косачев прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 16:41
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал мужчину, расстрелявшего двух человек под Тверью

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Суд в Тверской области заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Под Воронежем киллера будут судить за убийство по ошибке

Напомним, трагедия в доме по улице Красноармейской города Кашина разыгралась 19 апреля. По версии следствия, 66-летний мужчина из незарегистрированного пистолета застрелил здесь бывшую сожительницу 1980 года рождения и ее знакомого 1981 года рождения, причинив им множественные огнестрельные ранения головы, груди и спины.

Сотрудники полиции задержали стрелка через несколько часов на автодороге у деревни Козьмодемьяновское Кашинского городского округа. В его машине был найден незарегистрированный пистолет, а по месту жительства изъяты карабин, два боевых пистолета, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, упаковка дымного пороха, глушитель, охотничье ружье и три ножа, а также патроны разного калибра.

- Подозреваемый в ходе допроса свою причастность к совершению преступления признал в полном объеме, дал подробные показания об обстоятельствах убийства. При выезде на место совершения преступления он полностью подтвердил ранее данные показания, -  рассказали в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

Суд по ходатайству следствия избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

Главное сегодня

Путин сравнил нападки на Россию с поведением животных из книги Киплинга
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет
Мурашко: Диспансеризация и профосмотры будут восстановлены не позднее 1 июля
"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году
Разведывательный беспилотник США пролетел недалеко от Крыма
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов