В 2021 году отремонтируют более 270 километров дорожной сети "Автодора"

Более 270 километров дорожной сети госкомпании "Автодор" будет отремонтировано в 2021 году, сообщили в госкомпании. Ремонты пройдут на разных участках четырех федеральных трасс: М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Нева".

"Самые масштабные работы выполнят на автодороге М-4, где отремонтируют в общей сложности 131,6 километра, в том числе 26,3 километра капитально", - указали в госкомпании. Планируется восстановить дорожное покрытие на ряде отрезков в Московской, Тульской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Уже начались работы по замене дорожного покрытия на отрезке с 1146-го по 1157-й километр и масштабный капитальный ремонт участка с 1494-го по 1503-й километр в городском округе Геленджик. В скором времени начнется замена верхнего слоя покрытия на транспортных развязках, расположенных на 1147-м и 1151-м километрах. Также запланирован ремонт ряда путепроводов и мостов на М-4. Среди них - путепроводы через железнодорожные пути на 39-м и 40-м километрах трассы в Московской области, мост через реку Хворостань на 548-м километре, путепровод на 1074-м километре. Работы уже начались и завершатся в конце года. Капитальный ремонт пройдет на мостах через реки Таганка на 643-м километре и Казинка на 691-м километре. Работы начнутся в этом месяце и продлятся до середины осени 2021 года.

Ремонты на трассе М-1 "Беларусь" пройдут в Смоленской области. Восстановить изношенный слой дорожного покрытия планируется в общей сложности на 42,3 километра. Также будут отремонтированы мосты через реку Вязьма на 227-м и 237-м километрах, Березянка на 433-м километре и Вольша на 452-м километре. Работы начнутся в апреле и завершатся в четвертом квартале 2021 года. На время ремонта будет организован реверсивный режим движения и снижена максимальная разрешенная скорость.

На трассе М-3 "Украина" уже идет ремонт путепроводов через железную дорогу на 254-м и 425-м километрах, а также мостов через реки Марица (481-й километр) и Сосница (486-й километр). Здесь действует реверсивный режим и снижена скорость движения. Работы по восстановлению изношенного слоя покрытия трассы М-3 пройдут в Брянской области в общей сложности на 25 километрах.

Ремонт на трассе М-11 "Нева" запланирован на обходе Вышнего Волочка. Этот участок скоростной магистрали был открыт для движения в 2014 году. Заменить верхний слой дорожного покрытия предстоит в общей сложности на 72 километрах. Работы начнутся летом и завершатся в четвертом квартале 2021 года.