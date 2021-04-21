Абрамченко: Мы создадим систему управления климатическими рисками

Национальная система управления климатическими рисками позволит свести к минимуму потери сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ и других отраслей экономики, как и всех граждан России из-за изменений климата, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом она сообщила журналистам после завершения церемонии оглашения Послания президента Федеральному Собранию.

"Минэкономразвития с профильными ведомствами по поручению правительства уже разрабатывает планы адаптации к изменениям климата, - пояснила зампред правительства. - Кроме того, для предотвращения падения объема российского экспорта предстоит снизить углеродоемкость национальной экономики".

Эксперимент по установлению регионального регулирования уже идет в Сахалинской области, добавила Виктория Абрамченко. Кроме того, по ее словам, будут обеспечены условия для реализации и поддержки других климатических проектов.