Апелляционный суд оставил в силе приговор Шамсутдинову

Приговор Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему восемь человек, апелляционный военный суд оставил в силе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Равидя Тугушева. Суд рассматривал жалобы обоих сторон.

Напомним, что Шамсутдинов был осужден на 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также в общей сложности должен возместить потерпевшей стороне 9,8 миллиона рублей за моральный ущерб.

В октябре 2019 года при смене караула в воинской части в Забайкальском крае он открыл огонь по солдатам и офицерам. Погибли восемь человек, еще двое были ранены.