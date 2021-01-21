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21.01.2021 09:45
Рубрика: Происшествия

Расстрелявший сослуживцев срочник получил 24,5 года колонии

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Алексей Малашенко/ТАСС Фото: Алексей Малашенко/ТАСС
Фото: Алексей Малашенко/ТАСС

В Чите 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Его приговорили к 24,5 года колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Гособвинитель просил для него 25 лет лишения свободы.

Суд снял часть обвинений с расстрелявшего восемь человек солдата

Напомним, в конце декабря коллегия присяжных признала Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и в покушении на убийство, но отметила, что он заслуживает снисхождения. Благодаря такому решению срочник не получил пожизненное лишение свободы.

Массовое убийство произошло в ЗАТО Горный Забайкальского края 25 октября 2019 года. Во время смены караула Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое были ранены. Причиной солдат назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

В конце декабря суд присяжных признал Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.

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