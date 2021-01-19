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Рубрика: Происшествия

Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии

Текст: Юлия Гарднер

Гособвинитель запросил для Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника, расстрелявшего восемь человек, 25 лет колонии.

- Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы, - цитирует ТАСС слова прокурора, который выступил сегодня на заседании 2-го Восточного окружного военного суда.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
В Забайкалье начался суд над срочником Шамсутдиновым

Сторона обвинения также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 миллионов рублей. Сам Шамсутдинов гражданские иски не признал и участвовать в прениях, а также брать последнее слово отказался.

В свою очередь, адвокат срочника попросил суд принять во внимание раскаяние Шамсутдинова. Приговор по его делу вынесут 21 января.

Напомним, массовое убийство произошло в ЗАТО Горный Забайкальского края 25 октября 2019 года. Во время смены караула Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое были ранены. Причиной срочник назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

В конце декабря суд присяжных признал Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.

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