Чекунков рассказал о мерах по демографическому развитию Дальнего Востока

Комплекс мер социальной поддержки и демографического развития, о которых объявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию, являются безусловными приоритетами в работе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"У нас уже есть позитивный опыт в этих направлениях. Например, самый эффективный в стране пакет мер по стимулированию рождаемости реализован на Сахалине. Планируем тиражировать его в других дальневосточных регионах", - заявил министр.

По его словам, впервые за много лет фиксируется приток молодых специалистов (20-24 года) на Дальний Восток.

"Многие из них приезжают работать на новые предприятия, созданные в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Положительное сальдо в этой экономически активной возрастной группе для нас серьезный сигнал и тренд", - подчеркнул Чекунков.

Глава Минвостокразвития добавил, что существенный вклад в миграционный отток с Дальнего Востока вносят абитуриенты - молодые люди в возрасте 15-19 лет, многие из которых принимают решение учиться за пределами региона. Одна из приоритетных задач министерства - инвестировать в качество и повышение доступности образования на Дальнем Востоке.