В Якутии заведено дело о халатности, приведшей к убийству двух детей

В Булунском районе Якутии по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органа опеки и попечительства возбуждено дело о халатности, которая привела к убийству двух маленьких детей.

Следствием установлено, что 15 апреля в орган опеки и попечительства администрации Булунского района поступило экстренное сообщение от жительницы села Таймылыр. Женщина заявила, что ее супруг угрожает убийством своим сыновьям, возраст которых - год и два года.

Семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Повод обеспокоиться у сотрудников органа опеки и попечительства был очень серьезный.

"Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца", - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

19 апреля мальчики были госпитализированы из дома с колото-резаными ранениями в медицинское учреждение, где скончались. По этому факту следственными органами расследуется уголовное дело в отношении отца детей об их убийстве.

В день убийства младенцев их мать находилась на стационарном лечении в Якутске после медицинской операции.

Как отметила Надежда Дворецкая, по делу о халатности сейчас проводятся допросы, осмотры. Будет изъята и всесторонне изучена необходимая документация, регламентирующая порядок действий лиц, в чьи функциональные обязанности входит контроль за безопасностью малолетних детей, находящихся в социально опасном положении.