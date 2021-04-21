В Казани умер советник мэра по вопросам религии Дмитрий Хафизов

В столице Татарстана на 57-м году жизни скончался известный журналист, историк, советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе мэрии города.

При активном участии Дмитрия Хафизова в Казань был возвращен Ватиканский список Казанской иконы Божией Матери, хранившийся в покоях Папы Римского Иоанна Павла II. Около двадцати лет своей жизни он посвятил поиску первоявленного чудотворного Казанского образа, похищенного в 1904 году.

Несколько лет назад в интервью "Российской газете" Дмитрий Хафизов раскрыл неизвестные ранее детали расследования похищения иконы.

Дмитрий Иосифович Хафизов родился 27 сентября 1964 года в Саратове. В 1993 году окончил исторический факультет Казанского Государственного университета. А спустя три года здесь же получил образование журналиста.

С 1996 по 2003 год занимал должности заместителя и начальника отдела исторических исследований Казанского Совета народных депутатов. С 1996 по 2005 год был советником по вопросам культуры и религии председателя исполкома, а затем мэра Казани Камиля Исхакова. Аналогичный пост занимал и при мэре Ильсуре Метшине.

Дмитрий Хафизов являлся автором более 100 документальных фильмов и телевизионных передач, множества статей и книг в основном на православную тематику.