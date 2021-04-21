Обанкротившийся автозавод Derways продают за 1,5 млрд рублей

Здание и большую часть имущества разорившегося автозавода Derways в Черкесске выставили на аукцион единым лотом. За административные и производственные корпуса со всей специальной инфраструктурой (подстанциями, котельной, канализацией, линиями электропередач) просят 884 млн рублей, об этом сообщает Drom.

Отдельным лотом предлагается движимое имущество автозавода (234 объекта), в него входят все основное оборудование (покрасочно-сушильные камеры, дождевальный комплекс, конвейеры и пр.). Эта часть оценена в 606,5 млн рублей. В итоге весь "Дервейс" стоит около 1,49 млрд рублей (19,5 млн долларов).

При этом балансовая стоимость автозавода по состоянию на 2018 год составляла 24 млрд рублей (318 млн долларов), то есть предприятие продают с большой скидкой.

Автозавод Derways построен в 2002-2003 годах с нуля, его создали предприниматели Станислав, Вячеслав и Хаджи-Мурат Деревы, сколотившие свое состояние в 90-е на производстве водки, минеральной воды и лимонадов.

С середины нулевых годов завод занимался контрактной сборкой автомобилей китайских марок Lifan, Geely, Chery, Haima для нужд российского рынка, однако в конце 2014 года попал в тяжелое финансовое положение и в 2018-м остановился. В настоящее время Derways проходит процедуру банкротства, в рамках которой и распродают его имущество.