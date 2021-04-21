Главу отдела полиции Светлогорска арестовали за "янтарные" махинации

Полицейских из приморских муниципалитетов Калининградской области, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, связанных с нелегальным янтарным промыслом, заключили под стражу.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по ходатайству следователей суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский", а также заместителя начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу и начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу.

Офицерам предъявлены обвинения - в зависимости от роли каждого - в превышении должностных полномочий и получении должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки.

По версии следствия, в феврале этого года замначальника Пионерского отделения полиции на берегу моря в районе Янтарного подложил в моторную лодку жителя Светлогорска янтарь-сырец, чтобы незаконно привлечь его к административной ответственности за самовольную добычу янтаря. Затем в сговоре с двумя другими обвиняемыми вынудил мужчину выдать им доверенность на лодку взамен на непривлечение к ответственности.

Кроме того, по версии следствия, в том же месяце начальник Светлогорского ОМВД и начальник пункта полиции в Янтарном дважды получили от неустановленных следствием лиц взятки по 40 тысяч рублей за возможность беспрепятственно вести незаконную добычу янтаря в Балтике. Следствие полагает, что таким образом обвиняемые намеревались получать взятки за общее покровительство в незаконной добыче янтаря на систематической основе.

Обвиняемые вину не признали. По решению суда они водворены в следственный изолятор до 18 июня 2021 года. Ход следствия контролируется лично руководителем следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрием Бочаровым. Расследование продолжается.