В Волгограде экс-судью приговорили к двум годам колонии

Ленинский районный суд Астрахани сегодня признал виновной в покушении на мошенничество бывшего председателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлию Добрынину, сообщает "Интерфакс".

Бывшему служителю Фемиды суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Разрешение возбудить уголовное дело в отношении судьи Следственному комитету дала Высшая квалификационная коллегия судей России.

По данным следствия, в производстве судьи находилось гражданское дело по иску администрации города к арестованному предпринимателю о сносе самовольно построенной гостиницы.

Добрынина, как считает следствие, попросила у жены бизнесмена 2,5 миллиона рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение строительной экспертизы. Супруга сообщила об этом в правоохранительные органы, и передача денег была запротоколирована сотрудниками ФСБ.