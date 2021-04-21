В Крыму оценили срок и ставку льготных кредитов на возведение отелей

В Государственном совете Крыма назвали идеальным предложенный президентом РФ срок льготного кредита для бизнеса на строительство и реконструкцию гостиниц. Об этом в комментарии "РГ" заявил глава комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Упомянутая главой государства в послании к Федеральному Собранию программа развития внутреннего туризма предполагает получение бизнесом льготных кредитов на 15 лет для строительства и реконструкции гостиниц и других объектов курортной инфраструктуры при кредитной ставке в три-пять процентов.

- Крым - самый перспективный регион РФ для реализации этой программы, - уверен Черняк. - У нас в очень неприглядном состоянии находятся достаточно объектов, в том числе ведомственных, которые мы готовы отдать инвесторам, планирующим вкладывать в Крым. Тем более что санаторно-курортный комплекс - весьма популярное у них направление.

Как считает Черняк, предложенный срок кредита привлечет дополнительный интерес к туристическому бизнесу.

- Любой туристический объект окупается в течение 5-10 лет, - пояснил он. - Три процента годовых - это минимальнейшая кредитная ставка. Поэтому 15 лет, отведенные на выплату кредита, - оптимальный срок, в течение которого за пять лет, например, можно построить объект (он может быть как пятиэтажным, так и 15-этажным), оборудовать его, запустить и в течение десяти лет вернуть вложенные деньги.