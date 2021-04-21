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21.04.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

В Крыму украинскому военному дали срок за переход границы РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Джанкойский районный суд вынес приговор 28-летнему военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому, который 30 мая 2020 года в состоянии алкогольного опьянения перешел государственную границу с наркотиками и был задержан пограничниками. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ По Республике Крым
Опубликовано видео задержания украинского военного на границе с Крымом

Инцидент произошел 30 мая 2020 года, когда украинский военный решил "под градусом" прогуляться по дамбе железнодорожных путей, что соединяет херсонское село Сиваш и крымский Джанкой и ведет вглубь российской территории.

- Пройдя не менее 1000 километров в сторону российской территории, военнослужащий был задержан сотрудниками пограничного наряда ПУ ФСБ России по Республике Крым, - напомнили в суде. - При задержании военнослужащий оказал сопротивление и сказал, что пришел "побрататься". Молодой человек был в обмундировании Вооруженных сил Украины и представился старшим стрелком 1-го десантно-штурмового подразделения воинской части А1910. В кармане у задержанного нашли бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, как показала экспертиза - марихуаной.

Подсудимый в суде предъявленное ему обвинение и свою вину не признал. Марихуану назвал не своей, а пересечение госграницы объяснил незнанием местности. Военный пояснил, что всего лишь шел посмотреть, есть ли рыба в заливе.

Тем не менее суд признал украинского военнослужащего виновным по статье 229.1 УК РФ и части 1 статьи 322 УК РФ - контрабанда наркотиков и незаконное пересечение границы. Совокупное наказание - три года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

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