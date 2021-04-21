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21.04.2021 16:13
Рубрика: Экономика

Власти Крыма оценили продление программы туристического кешбэка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Крым как лидер предыдущих этапов программы туристического кешбэка на путешествия по России поддерживает ее продление, которое предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Фото: depositphotos.com
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Он напомнил, что в республике также можно получить лечение и оздоровление как в классических здравницах с вековой историей и серьезной лечебно-оздоровительной базой, так и в современных отелях и комплексах, использующих самые передовые технологии.

- Как регион с мощной лечебно-оздоровительной базой в комплексе с климатотерапией Крым с царских времен - место, где традиционно занимаются лечением заболеваний дыхательных путей, - сказал Вадим Волченко. - В связи с этим полуостров наиболее актуален на фоне профилактики и реабилитации после перенесенного COVID-19.

В свою очередь, председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк считает, что продление кешбэка делает более достижимой задачу сделать Крым круглогодичным курортом.

- Кешбэк даст хорошую заполняемость, а главное, подвигнет привыкшие работать сезонно объекты размещения переориентироваться на круглогодичную работу, - подчеркнул Черняк в комментарии "РГ". - А это повлияет и на стоимость их услуг.

По словам парламентария, кешбэк наиболее актуален для республики с октября по май. Также он положительно оценил кэшбэк на детский отдых, поскольку детские оздоровительные лагеря максимально пострадали от COVID-ограничений: часть из них в прошлом году либо вовсе не открылись, либо работали с сокращенной наполовину наполняемостью.

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