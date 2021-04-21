Власти Крыма оценили продление программы туристического кешбэка

Крым как лидер предыдущих этапов программы туристического кешбэка на путешествия по России поддерживает ее продление, которое предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он напомнил, что в республике также можно получить лечение и оздоровление как в классических здравницах с вековой историей и серьезной лечебно-оздоровительной базой, так и в современных отелях и комплексах, использующих самые передовые технологии.

- Как регион с мощной лечебно-оздоровительной базой в комплексе с климатотерапией Крым с царских времен - место, где традиционно занимаются лечением заболеваний дыхательных путей, - сказал Вадим Волченко. - В связи с этим полуостров наиболее актуален на фоне профилактики и реабилитации после перенесенного COVID-19.

В свою очередь, председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк считает, что продление кешбэка делает более достижимой задачу сделать Крым круглогодичным курортом.

- Кешбэк даст хорошую заполняемость, а главное, подвигнет привыкшие работать сезонно объекты размещения переориентироваться на круглогодичную работу, - подчеркнул Черняк в комментарии "РГ". - А это повлияет и на стоимость их услуг.

По словам парламентария, кешбэк наиболее актуален для республики с октября по май. Также он положительно оценил кэшбэк на детский отдых, поскольку детские оздоровительные лагеря максимально пострадали от COVID-ограничений: часть из них в прошлом году либо вовсе не открылись, либо работали с сокращенной наполовину наполняемостью.