На экс-главу Верхнеуральской тюрьмы завели второе дело

В Челябинской области возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-начальника старейшего исправительного учреждения региона - Верхнеуральской тюрьмы. Действия офицера ГУФСИН вновь квалифицировали по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- Установлено, что в 2019 году исполняющий обязанности начальника Верхнеуральской тюрьмы, превышая должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о выводе трех осужденных колонии-поселения для выполнения хозяйственных работ на территории частного домовладения, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН по Челябинской области.

В сентябре прошлого года в отношении начальника тюрьмы уже возбудили уголовное дело за то, что тот отправил семь заключенных на работы по разбору здания за пределами исправительного учреждения. Вероятно, эти дела будут объединены в одно производство.

По статье о превышении полномочий бывшему сотруднику ГУФСИН грозит наказание от крупного штрафа до четырех лет лишения свободы.