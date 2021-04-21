Где и когда на Урале можно увидеть метеоритный поток Лириды

В Екатеринбурге максимум метеоритного потока Лириды придется на 22 апреля, ближе к утру.

- За чертой города наблюдатель сможет увидеть не больше 10 метеоров в час, как бы вылетающих из созвездия Лиры, - сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в тематической группе во "ВКонтакте".

Ориентироваться можно по второй по яркости звезде северного неба Веге. Поток будет виден в юго-восточной части неба в районе зенита ближе к утру.

Ученый отметил, что условия для наблюдения будут идеальными: прогноз обещает ясную погоду, Луна будет к утру уже за горизонтом. Однако чтобы приметить явление, нужно быть очень настойчивым и терпеливым.

Напомним, ранее "РГ" писала, что метеорный поток Лириды можно наблюдать ежегодно в период с 14 по 30 апреля. Это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тысячи лет. В этом году пик метеоритного потока придется на ночи 21, 22 и 23 апреля.