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21.04.2021 17:35
Рубрика: Власть

Хуснуллин: Трассу до Екатеринбурга можно построить беспрецедентно быстро

Текст: Марина Трубилина
Ускорить развитие регионов позволит реструктуризация части их долгов и использование новых финансовых механизмов. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Одно из предлагаемых решений - возможность привлечения инфраструктурных механизмов, бюджетных кредитов, облигаций, сказал Хуснуллин. "Это возможность регионам привлекать деньги на развитие тех проектов, которые будут давать налоговую базу, создавать рабочие места", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин: Необходимость в масштабном строительстве дорог будет еще 20 лет

В Челябинске, в частности, решается вопрос об использовании недостроенного метро - часть его могут использовать для трамваев. Для Ямало-Ненецкого округа и ряда других регионов важно строительство Северного широтного хода - это даст регионам развитие налоговой базы. В Хабаровске и Кемерово необходимы объездные дороги. Для реализации этих проектов можно применить механизм инфраструктурного кредита.

Логичным является продолжение трассы Москва - Казань до Екатеринбурга, считает Хуснуллин. "Екатеринбург, Урал - это мощнейший промышленный кластер, мощнейшая точка развития", - подчеркнул он. Поэтому транспортная магистраль важна для всех регионов, которые находятся от Урала до Европы. "Мы, безусловно, форсируем ее стройку. Планируем до конца 2023 года участок Москва - Казань закончить и до 2024 года, если сейчас немедленно приступим, я считаю, что мы вполне можем закончить эту дорогу", - сказал вице-премьер. Это будет беспрецедентный пример, когда от идеи до сдачи объекта пройдет менее трех лет, раньше на такие проекты уходило по 6-8 лет, подчеркнул Хуснуллин.

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