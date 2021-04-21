Хуснуллин: Трассу до Екатеринбурга можно построить беспрецедентно быстро

Одно из предлагаемых решений - возможность привлечения инфраструктурных механизмов, бюджетных кредитов, облигаций, сказал Хуснуллин. "Это возможность регионам привлекать деньги на развитие тех проектов, которые будут давать налоговую базу, создавать рабочие места", - отметил вице-премьер.

В Челябинске, в частности, решается вопрос об использовании недостроенного метро - часть его могут использовать для трамваев. Для Ямало-Ненецкого округа и ряда других регионов важно строительство Северного широтного хода - это даст регионам развитие налоговой базы. В Хабаровске и Кемерово необходимы объездные дороги. Для реализации этих проектов можно применить механизм инфраструктурного кредита.

Логичным является продолжение трассы Москва - Казань до Екатеринбурга, считает Хуснуллин. "Екатеринбург, Урал - это мощнейший промышленный кластер, мощнейшая точка развития", - подчеркнул он. Поэтому транспортная магистраль важна для всех регионов, которые находятся от Урала до Европы. "Мы, безусловно, форсируем ее стройку. Планируем до конца 2023 года участок Москва - Казань закончить и до 2024 года, если сейчас немедленно приступим, я считаю, что мы вполне можем закончить эту дорогу", - сказал вице-премьер. Это будет беспрецедентный пример, когда от идеи до сдачи объекта пройдет менее трех лет, раньше на такие проекты уходило по 6-8 лет, подчеркнул Хуснуллин.