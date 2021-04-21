Скоростную магистраль "Москва-Казань" продлят до Екатеринбурга

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу форсировать строительство скоростной магистрали "Москва-Казань", более того, - продлить ее до Екатеринбурга.

По словам главы государства, средства из Фонда национального благосостояния будут выделены на опорные магистрали. "Прежде всего, надо форсировать уже идущее строительство", - заявил Путин и уточнил, что речь о магистрали "Москва-Казань": проект надо завершить за три года.

"В результате в 2024 году, с учетом действующей трассы "Москва- Санкт-Петербург" и ЦКАД, будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть России от Балтики до Урала", - отметил президент.

Однако недостаточно просто связать конечные точки между собой, продолжил Путин: "Что толку, если в жизни людей ничего не изменится?". Он подчеркнул, что опорная инфраструктура должна тянуть за собой и развитие территорий, и эту задачу власти регионов смогут решить за счет инфраструктурных кредитов.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию