Скоростную магистраль "Москва-Казань" продлят до Екатеринбурга

По словам главы государства, средства из Фонда национального благосостояния будут выделены на опорные магистрали. "Прежде всего, надо форсировать уже идущее строительство", - заявил Путин и уточнил, что речь о магистрали "Москва-Казань": проект надо завершить за три года.
"В результате в 2024 году, с учетом действующей трассы "Москва- Санкт-Петербург" и ЦКАД, будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть России от Балтики до Урала", - отметил президент.
Однако недостаточно просто связать конечные точки между собой, продолжил Путин: "Что толку, если в жизни людей ничего не изменится?". Он подчеркнул, что опорная инфраструктура должна тянуть за собой и развитие территорий, и эту задачу власти регионов смогут решить за счет инфраструктурных кредитов.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию