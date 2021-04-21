Рядом с местом исчезновения подлодки ВМС Индонезии найдено пятно нефти

Рядом с местом, где находилась подлодка ВМС Индонезии перед исчезновением, с воздуха обнаружено нефтяное пятно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минобороны страны.

Сообщается также, что для помощи в поисках в район исчезновения подлодки были направлены два корабля ВМС страны с гидролокаторами.

Ранее сегодня неподалеку от острова Бали подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений, в рамках которых экипаж проводил тренировочные пуски торпед. На борту подлодки находятся не менее 53 человек. Власти Индонезиb обратились к Сингапуру и Австралии с просьбой помочь в поисках.