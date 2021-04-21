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21.04.2021 12:33
Рубрика: Общество

Рогозин допустил передачу партнерам российского сегмента МКС

Текст: Наталия Ячменникова
РФ начинает переговоры с партнерами по проекту МКС о дальнейшей судьбе станции. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, один из вариантов - передача ответственности за российский сегмент МКС партнерам. Либо на поддержание будут идти небюджетные деньги.
Фото: NASA/wikimedia.org Фото: NASA/wikimedia.org
Фото: NASA/wikimedia.org

Как отметил глава Роскосмоса, проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки. Госкорпорация ожидает поручения президента России, но готова начинать работы сейчас. Разработкой проекта занимаются ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) и Ракетно-космическая корпорация "Энергия", сообщает ТАСС.

Фото: EPA-EFE/NASA/JPL-Caltech/HANDOUT
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Вместе с тем, как полагает эксперт в области космонавтики Андрей Ионин, США откажутся от предложения взять на себя ответственность по управлению российским сегментом МКС после нашего выхода из проекта. По словам эксперта, которого цитирует РИА Новости, "американцам эта станция, по большому счету, тоже не нужна, они ставят целью полет на Луну, а там станция не требуется. Она изжила свое, и брать проблемы чужого сегмента, который был сделан давным-давно, они не будут, а коммерческого применения у этого предложения нет. Главное - вопрос безопасности".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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