Ростуризм: Туры с кешбэком купили более миллиона россиян

Программой туристического кешбэка с момента её запуска воспользовались более одного миллиона россиян, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Россияне приобрели туры и забронировали отели в России в сумме почти на 20 млрд рублей. Всего туристам вернулось почти 4 млрд рублей, отметила она.

По словам руководителя Ростуризма, уже в этом году будет запущена программа субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство и обновление отелей. "Уверены, что льготное кредитование бизнеса позволит нам в ближайшие годы значительно увеличить в стране количество отелей с акцентом на курортные территории, которые наиболее востребованы у наших туристов", - сказала она.

Пока, по ее словам, только 10% общего номерного фонда отелей в России можно отнести к качественному и современному.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля сообщил, что в России в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Кредиты будут предоставляться на 15 лет под 3-5%.