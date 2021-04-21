Счетная палата примет участие в реализации мер по борьбе с бедностью, которые изложил в Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Об этом сообщил глава СП Алексей Кудрин.

"Сейчас это (борьба с бедностью. - прим. "РГ") задача номер один, все семьи должны жить достойно", - написал Кудрин в своем Telegram-канале.

В своей речи Путин назвал восстановление реальных доходов граждан главной задачей власти. Президент, в частности, объявил о новых социальных выплатах: в августе семьи получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников, а беременным женщинам в трудной материальной ситуации будет выплачиваться ежемесячно 6 360 рублей.