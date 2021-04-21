Силуанов рассказал, куда вложат деньги из ФНБ

Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут вкладываться в инфраструктурные проекты, включая строительство дорог, жилищное строительство и коммуникации. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Силуанова, такое вложение средств ФНБ позволит создать новые рабочие места, внесет вклад в рост экономики и обеспечит решение задач, поставленных президентом в качестве национальных целей. Министр финансов уточнил, что деньги из ФНБ будут инвестироваться "не один и не три года", речь идет именно о долгосрочных вложениях и проектах.

Ранее в ежегодном Послании Федеральном собранию президент Владимир Путин сообщил, что средства из ФНБ и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Как ранее рассказывал Силуанов, инвестирование средств ФНБ может начаться уже в первом полугодии 2021 года.